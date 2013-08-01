Арбузов хоче почути від Табачника, коли дітям в школу йти
11:31, 01 серпня 2013Політика
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Перший віце-прем'єр-міністр України Сергій Арбузов вимагає від міністра освіти і науки Дмитра Табачника якнайскоріше визначитися з датою початку нового навчального року.
Сергій Арбузов: ми всі тут батьки...
Як передає кореспондент УНІАН, про це Арбузов сказав, відкриваючи засідання уряду.
Зокрема, він нагадав, що цього року 1 вересня припадає на неділю, у зв'язку з чим не зрозуміло, коли розпочинати новий навчальний рік.
"Люди хвилюються, особливо батьки першокласників. Дмитро Володимирович, прошу нас поінформувати, ми всі тут теж батьки", - сказав Арбузов.
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За його словами, школи досі не одержали розпорядження, якого числа почнеться новий навчальний рік, що створює певні хвилювання в суспільстві.
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