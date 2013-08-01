Янукович-молодший нарікає, що його ім'ям захоплюють «газети-пароплави»
20:57, 01 серпня 2013Політика
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Народний депутат України, син президента Віктор Янукович-молодший побоюється, що незабаром йому спробують "приписати" заволодіння якимись активами.
Нардеп Янукович каже, що скоро йому спробують щось "приписати"
Син президента скаржиться, що його ім'я іноді використовують для захоплення активів.
"Напевно, не було такого місяця, коли мені не приписували власність якихось "заводів-газет-пароплавів". І щоразу одна і та ж історія: старі або нові власники, обходячи Закон, прикриваються моїм ім'ям", - написав нардеп у своєму Facebook.
"Знаю, що найближчим часом у ЗМІ з цього приводу заплановані публікації, тому прошу журналістів уважніше перевіряти інформацію", - заявив Янукович-молодший.
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