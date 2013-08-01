Янукович-молодший нарікає, що його ім'ям захоплюють «газети-пароплави»

Син президента скаржиться, що його ім'я іноді використовують для захоплення активів.

"Напевно, не було такого місяця, коли мені не приписували власність якихось "заводів-газет-пароплавів". І щоразу одна і та ж історія: старі або нові власники, обходячи Закон, прикриваються моїм ім'ям", - написав нардеп у своєму Facebook.

"Знаю, що найближчим часом у ЗМІ з цього приводу заплановані публікації, тому прошу журналістів уважніше перевіряти інформацію", - заявив Янукович-молодший.