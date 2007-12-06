Президент загнав коаліцію у глухий кут

Керівництво коаліції під час перерви у сьогоднішній роботі Верховної Ради має намір провести консультації з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ щодо перспектив ухвалення пакету законопроектів та обрання Юлії ТИМОШЕНКО на посаду прем’єр-міністра.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив заступник лідера фракції БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ.

О.ТУРЧИНОВ нагадав, що глава держави наполягає на тому, що до обрання прем’єр-міністра необхідно ухвалити низку законопроектів.

«Але 12 законів не можна прийняти за один день. Крім того, потрібно їх провести через комітети», - сказав він.

О.ТУРЧИНОВ наголосив, що Президент уже подав до Верховної Ради кандидатуру Ю.ТИМОШЕНКО на призначення головою уряду, і це подання має бути розглянуте парламентом у п’ятиденний термін. «Тобто останній день, коли це потрібно зробити, – це вівторок. Але зрозуміло, що до вівторка ухвалити пакет законопроектів неможливо», - сказав він.

Депутат наголосив, що саме тому Президент, БЮТ і НУ-НС мають розробити єдину позицію з цього питання.

«Я переконаний, що до 16.00 (початок вечірнього засідання парламенту – УНІАН) ми вже будемо розуміти розклад всередині коаліції», - сказав він.

Крім того, О.ТУРЧИНОВ наголосив, що до кінця перерви буде проведено консультації з фракціями парламентської меншості щодо формування комітетів ВР.