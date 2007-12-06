У ПР припускають, що Тимошенко може стати прем’єром аж у березні

Усі законопроекти, попередньо погоджені коаліцією, які за пропозицію президента мають бути ухвалені до голосування по кандидатурі прем’єр-міністра, потребують ухвалення у трьох читаннях, що може розтягнути у часі їхнє ухвалення.

Таку думку висловив у четвер "регіонал" Тарас Чорновіл.

За його словами, фракція Партії регіонів не дозволить приймати ці закони "так просто, одним помахом".

"Це різні закони, вони досить проблематичні, деякі ми не підтримуємо, проти деяких ми будемо категорично виступати проти. Вони мають пройти перше, друге, третє читання. Якщо йти за такою логікою, тоді дійсно прем’єр буде обраний не раніше березня місяця", - сказав Чорновіл.

Водночас, він припустив, що лідер БЮТ Юлія "Тимошенко знайшла спосіб витиснути з президента те, щоб її кандидатура була проголосована раніше".

За словами Чорновола, можливо, що секретаріат президента на даному етапі погодиться лише на створення комісії, яка доопрацьовуватиме ці проекти.

Як відомо, у четвер, президент Віктор Ющенко вніс кандидатуру Тимошенко на посаду прем’єр-міністра.

Раніше він заявляв, що до голосування по кандидатурі прем’єра парламент має ухвалити "найбільш чуттєві закони".

На тому, що більшість перед голосуванням за прем’єра має прийняти пакет законопроектів, передбачених у Регламенті демократичної коаліції, коментуючи подання кандидатури Тимошенко, наголосив у четвер і голова секретаріату президента Віктор Балога.

Українська правда