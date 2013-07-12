Кандидат у посли США обіцяє докласти всіх зусиль для звільнення Тимошенко

Кандидат на посаду посла США в Україні Джефрі Пайетт заявляє, що у разі свого призначення на цю посаду здійснюватиме дипломатичні зусилля, спрямовані на звільнення екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко з ув'язнення.

Про це повідомляється на сайті Tymoshenko.UA.

"Якщо мене затвердять (на посаді посла), я закликатиму уряд України діяти негайно, аби скористатися історичним шансом – здійснити надію щодо європейської інтеграції та виконати вимоги ЄС для підписання Угоди про асоціацію. Україна отримає величезні переваги від підписання Угоди про асоціацію, особливо договору про вільну торгівлю. Є певні умови для їх підписання, зокрема, припинення вибіркового політичного переслідування і особисто Юлії Тимошенко", - цитує Пайетта "Час-TIME".

Пайетт підкреслив, що його пріоритетом протягом перших тижнів перебування в Україні стане мобілізація дипломатичних зусиль, розпочатих його попередником Джоном Теффтом, "аби спонукати Президента Януковича увійти у двері, які перед ним відчинив Європейський Союз".

Як повідомлялося, Сенат США затвердив кандидатуру Джефрі Пайетта на посаду посла США в Україні.