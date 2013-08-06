У Севастополь прибув корабель ВМС США «Балклі»

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі Командування Військово-морських Сил Збройних Сил України, програмою візиту ескадреного міноносця, який триватиме до 9 серпня, заплановані відвідування корабля військовослужбовцями ВМС ЗС України, зокрема, персоналом навчально-тренувального центру морських операцій із метою участі в теоретичних семінарах з питань проведення догляду суден під час проведення морських операцій з перехоплення, а також огляду тактичного спорядження та озброєння, обговорення питань щодо залучення персоналу сил спеціальних операцій до участі в догляді суден.

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Своєю чергою, члени екіпажу есмінця ВМС США побувають у навчально-тренувальному центрі морських операцій українських ВМС, де візьмуть участь у теоретичних семінарах з питань проведення догляду суден під час проведення морських операцій з перехоплення, спостерігатимуть за практичною демонстрацією тактичних прийомів дій персоналу доглядової та штурмової команди, обміняються відповідним досвідом практичних дій з українськими колегами.

У штабі флоту в перший день візиту відбулася протокольна зустріч першого заступника командувача ВМС ЗС України віце-адмірала Сергія Єлісєєва з американськими моряками. Окрім командира корабля капітана 2 рангу Метью Філліпса, у зустрічі від американської сторони також взяли участь військово-морський аташе при Посольстві США в Україні капітан 3 рангу Леонід Хмелевський і заступник командира тактичного з’єднання кораблів капітан 1 рангу Філіпс Собек.

«Співробітництво флотів України і США триває вже практично 20 років, і з кожним роком воно поглиблюється і розширюється» - наголосив віце-адмірал Сергій Єлісєєв.

Перший заступник командувача національного флоту додав, що українські ВМС відчувають суттєву підтримку і допомогу збоку ВМС США в процесі підготовки активів ВМС ЗС України в складі фрегата «Гетьман Сагайдачний» з вертольотом і доглядовою командою на борту до участі в операціях з протидії піратству на морі «Океанський щит» і «Аталанта».

Американські військові моряки, зі свого боку, висловили готовність до обміну досвідом у питанні протидії піратству на морі.

Сьогодні ж відбулася протокольна зустріч з американськими військовими моряками у Севастопольській міській державній адміністрації.