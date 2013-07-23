Військові кораблі НАТО прибули до Одеси

Військові кораблі постійної військово-морської середземноморської групи НАТО фрегати "Блас де Лезо" ВМС Іспанії і "Саліхреіс" ВМС Туреччини прибули до Одеси з дружнім візитом, повідомляє РІА "Новости".

Під час триденного перебування в Одеському порту іноземні військові моряки ознайомляться з визначними пам'ятками міста та проведуть ряд офіційних зустрічей. Зокрема, представники НАТО на чолі з командувачем військово-морської групи контр-адміралом Еуджініо Діаз дель Ріо вже відвідали Західну військово-морську базу ВМС України, де пройшла зустріч зі старшим морським начальником Одеси - командиром бази капітаном I рангу Євгеном Кинзерським. У ході зустрічі військові моряки двох країн обговорили питання співпраці, взаємодії та обміну досвідом, у тому числі і участі українських військових моряків у міжнародних навчаннях і операціях.

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Також військова делегація провела зустрічі з представниками місцевих органів влади, а іспанські військові моряки поклали квіти до пам'ятника своєму відомому земляку - адміралу Хосе де Рібасу, засновнику Одеси та її першому градоначальнику. Вулиця, на якій стояв його будинок, отримала назву Дерибасівська. Зараз це одна з центральних пішохідних вулиць міста.

Штаб і головна база українських військово-морських сил на даний момент знаходяться в Севастополі. ВМС України базуються також в Одесі, Очакові, Миколаєві та Феодосії.