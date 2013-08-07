КВУ: в Криму почалися провокації

Про це йдеться в переданій УНІАН заяві прес-служби Кримського відділення КВУ.

На думку голови Кримського відділення Андрія Крісько, ці дії пов'язані з поданим напередодні позовом проти Верховної ради Криму. Провокаційні заяви, озвучені одним з депутатів Сімферопольської міськради, носять ознаки заздалегідь спланованої інформаційної кампанії, головною метою якої є намір дискредитувати саму ідею громадського контролю за діяльністю депутатів, виставляючи її як інструмент для зведення особистих рахунків.

«Технологія не нова, але ефективна. Перші результати проекту «Депутати під контролем» показали низьку результативність роботи цілого ряду парламентаріїв, так що якщо вдасться домогтися інформації про «депутатах-прогульниках» через суд, це може певним чином вплинути на рейтинги представлених у Верховній раді АРК партій. Очевидно, деяким політикам простіше дискредитувати незалежну організацію, ніж змінити такий зручний для багатьох депутатів порядок», - заявив Крісько.

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Крім того, глава Кримського відділення КВУ висловив побоювання, що на цьому інформаційні атаки не припиняться і ще до судового засідання, яке відбудеться 29 серпня, громадську організацію можуть «клонувати» для розсилки провокаційних заяв або продовжать штампувати «переконливі» докази співучасті КВУ в циклі політичних скандалів від імені цього та інших депутатів-виконавців, або використовують цілий ряд інших піар-технологій, спрямувавши їх на тотальну дискредитацію іміджу громадської організації.

Тому Кримське відділення Комітету виборців України публічно звертається до представників усіх політичних сил, представлених у Верховній раді АРК, з проханням направити зусилля своїх партійних фахівців і депутатів не на проведення інформаційних війн, а на вирішення актуальних проблем Автономії.

У прес-службі нагадують, що раніше експерти Комітету виборців у рамках проекту «Депутати під контролем» провели аналіз діяльності кримських парламентаріїв і з'ясували, що минулого року із 100 кримських депутатів тільки 29 взяли участь у нормотворчій діяльності, а за весь час своєї каденції в якості авторів або співавторів у проектах рішень і постанов виступило лише 40 депутатів. Ще 15 обранців забули оприлюднити на офіційному сайті парламенту автономії звіти про свою діяльність за минулий рік.

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Як повідомляв УНІАН, 5 серпня Кримське відділення Комітету виборців України звернулося до суду з вимогою зобов'язати секретаріат Верховної Ради АРК надати інформацію про депутатів, які не відвідували пленарні засідання.

Позов поданий до Окружного адміністративного суду Криму і розглядатиметься він 29 серпня.

За словами голови Кримського відділення КВУ Андрія Крісько, раніше Комітет виборців тричі намагався отримати інформацію про відвідуваність сесій депутатами ВР АРК, проте в секретаріаті кримського парламенту відмовляли у задоволенні запиту на підставі того, що такі відомості не відносяться до розряду документів і є службовою інформацією.