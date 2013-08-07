У Путіна відреагували на рішення Обами: Ми розчаровані...

Москва розчарована рішенням адміністрації США скасувати заплановану на початок вересня зустріч президентів Росії і США Володимира Путіна і Барака Обами в Москві - ситуація з екс-співробітником американських спецслужб Едвардом Сноуденом створена не Москвою, заявив журналістам у середу помічник президента РФ Юрій Ушаков. Про це повідомляє РІА Новости.

"Ми розчаровані рішенням адміністрації США скасувати запланований на початок вересня візит Обами до Москви. Ясно, що це рішення пов'язане зі створеною аж ніяк не нами ситуацією з співробітником американських спецслужб (Едвардом) Сноуденом", - сказав він.

Раніше прес-секретар Білого дому Джея Карні заявив, що двостороння зустріч президентів США і РФ у вересні скасована через відсутність прогресу щодо порядку денного.