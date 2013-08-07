У Донецьку вимагають звільнити Костянтина Матейченка

Як передає кореспондент УНІАН, близько 150 чоловік прийшли на акцію з численними партійними прапорами ВО «Батьківщина», а також партій «УДАР» і «Свобода» і з плакатами: «Давайте разом молитися за нашу Юлю і нашого Кощу», «Кості – волю!», «Матейченку волю негайно!», «Прокурори, судді – злодії!», «Матейченко. Хто наступний?», «За Україну, за її долю, за честь і волю, за народ!».

Виступаючі на мітингу заявляли про незаконність арешту в.о. голови Донецької обласної організації ВО «Батьківщина» Костянтина Матейченка і вимагали його звільнення, періодично скандуючи: «Банду геть!», «Волю – Кості! Волю – Юлі!». Мітингувальники нагадали владі, що у Матейченка в сім'ї четверо малолітніх дітей, наймолодшому з яких лише два роки.

На цю тему: Голову донецької Батьківщини засудили до 3 років ув’язнення

В акції протесту брали участь народні депутати України Олександра Кужель і Сергій Пашинський.

У своєму виступі Кужель засудила дії нинішньої влади в Україні стосовно опозиціонерів і зажадала звільнення політичних в’язнів.

«Вони цю кримінальну справу (стосовно Матейченка) відкрили в період передвиборчої кампанії, щоб його зняти з парламентських виборів, і забули про це. Пан регіонал (Сергій Клюєв, який балотувався в одному виборчому округу з Матейченком – УНІАН) поїхав до Верховної Ради, а ця справа автоматично крутилася», - сказала Кужель.

При цьому вона зазначила: «Те, що вони Матейченка посадили, вони зробили його національним героєм. Посадили з порушенням усіх юридичних норм! І після суду першої інстанції взяти під варту в залі суду – це просто жах. Матейченко жодного суду не пропустив, і була застава за нього 17 тис. грн».

На цю тему: Кужель каже, що про арешт донецького опозиціонера знають уже всі посли ЄС

Кужель повідомила, що опозиція звернеться до Європейського суду і добиватиметься справедливості.

«Ми готуємо рішення до Європейського суду, Арсеній Яценюк доповів всім послам Європейського Союзу, мені вчора дзвонили з Європейської комісії, щоб ми дали матеріал», - сказала опозиціонерка.

Кужель повідомила також, що сьогодні Пашинський поїде в Артемівське СІЗО, де зараз перебуває Матейченко.

Після завершення мітингу учасники акції прийняли резолюцію, яку направили на ім'я генерального прокурора України Віктора Пшонки і прокурора Донецької області Олега Сюсяйла.

У резолюції заявлено, що арешт Матейченка розцінюється мітингувальниками «як черговий злочин судової системи стосовно представника опозиції» і є «початком нової хвилі політичних репресій».

На цю тему: УДАР: влада зачищає Донбас від опозиційних лідерів

Підписанти зажадали у прокуратури підтримати клопотання захисту про зміну запобіжного заходу на такий, що не пов'язаний з обмеженням волі, а також зняти всі політично мотивовані звинувачення в рамках кримінальної справи і припинити політичні репресії стосовно членів опозиційних партій в Донецькій області.

У разі невиконання висунутих вимог, мітингувальники загрожують почати масові акції протесту проти свавілля влади.