УДАР: влада зачищає Донбас від опозиційних лідерів

Про це йдеться в заяві Фірсова, переданій агентству УНІАН.

«Сьогоднішній (5 серпня. - Ред.) арешт лідера Донецької обласної організації ВО «Батьківщина» Костянтина Матейченка - це однозначний факт політичних репресій. Керівники всіх опозиційних сил Донецької області рано чи пізно зазнають кримінальних переслідувань. Варто пригадати керівників «Єдиного центру» - Андрія Амбросенка, «Сильної України» - Владислава Дрегера, «Фронту Змін» - Олександра Ярошенка. Сьогодні черга ГО «Батьківщина» - Костянтина Матейченка», - сказав лідер Донецького «УДАРу».

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За словами Фірсова, «влада точково прибирає всіх опозиціонерів, які працюють в Донбасі. Кого не вдалося купити або залякати, того кидають у в'язницю. Не здивуюся, якщо завтра кримінальну справу придумають мені».

При цьому Фірсов заявив, що «якщо режим збирається залякати опозиційні сили Донецької області, то у них нічого не вийде».

Як повідомляв УНІАН, в.о. голови Донецької облорганізації «Батьківщини», колишній голова селищної ради Покровське Артемівського району Костянтин Матейченко сьогодні, 5 серпня, Артемівським міським районним судом був засуджений до 3 років позбавлення волі.