28 депутатів вимагають відновити мовлення ТВА

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВО «Батьківщина».

Із відповідним листом до Нацради звернулися 28 депутатів місцевих рад у Чернівецькій області.

Як зазначено в документі, 23 липня в телецентрі держтелерадіокомпанії “Буковина”, де знаходиться техніка чотирьох місцевих телекомпаній, сталася “вибіркова” пожежа, внаслідок якої постраждало лише обладнання ТВА, і мовлення каналу було припинено: “Працівники ТВА оперативно виконали всі умови регуляторних органів для поновлення трансляції, але місцева влада блокує всі спроби ТВА вийти в ефір. Минуло більше двох тижнів, проте, телеканал не мовить і досі”.

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Депутати також наголошують, що за останнє півріччя телеканал двічі відбивався від двох рейдерських захоплень.

Як повідомляв УНІАН, чернівецький телеканал ТВА припинив своє мовлення 23 липня внаслідок пошкодження ретрансляційного обладнання через коротке замикання. При цьому було пошкоджене лише обладнання ТВА, технічний персонал якого не допускають до релейної, що знаходиться в приміщенні облдержтелерадіокомпанії.

Депутати опозиційних фракцій місцевих рад Буковини вимагають від Національної ради з питань телебачення та радіомовлення розглянути питання чернівецького телеканалу ТВА на найближчому засіданні, а також звернутися до концерну РРТ та обласної державної телерадіокомпанії з вимогою припинити блокування мовлення каналу.2 серпня депутати Чернівецької облради від Партії регіонів звернулися до Нацради з питань телебачення і радіомовлення з пропозицією, якщо ТВА не зможе відновити мовлення, оголосити конкурс на його частоту або ж передати її в розпорядження обласної державної телерадіокомпанії.

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6 серпня колектив чернівецького телеканалу ТВА звернувся з відкритим листом до голови Представництва ЄС в Україні Яна Томбінського з проханням втрутитися у ситуацію з блокуванням роботи каналу.

8 серпня керівники опозиційних фракцій Чернівецької обласної ради виступили з вимогою зустрічі з головою Чернівецької облдержадміністрації Михайлом Папієвим з приводу ситуації навколо блокування роботи телеканалу ТВА.