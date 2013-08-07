Шевченко: реакція з Києва покаже, хто замовив знищення каналу ТВА

Як передає кореспондент УНІАН, про це Шевченко сказав сьогодні на прес-конференції у Києві.

“Ми впевнені, що це спосіб тиснути на Андрія Пишного як на народного депутата України з дуже чіткою політичною позицією”, - сказав Шевченко, додавши, що одним з власників телеканалу є дружина Пишного.

Шевченко також переконаний, що з приводу блокування роботи телеканалу ТВА мають висловити свої позиції Національна рада України з питань телебачення та радіомовлення й Концерн радіомовлення, радіозв’язку та телебачення.

“Ми сьогодні зустрічаємось з керівництвом концерну, я думаю, що їх позиція покаже природу цього конфлікту. Чи готовий концерн піти назустріч і в максимально швидкий термін дозволити телеканалу повернутися в ефір”, - зазначив Шевченко.

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Він також зауважив, що реакція на ситуацію з ТВА у Києві або відсутність такої реакції продемонструє, чи це санкціонований зверху план зі знищення телеканалу, чи ініціатива місцевої влади, дії якої критикували журналісти каналу.

“Півроку телеканал намагалися забрати через рейдерське захоплення, через суди, різні хитрощі і обмани, і коли це не вдалося, його вирішили просто вбити”, - заявив Шевченко.

Він також зазначив, що ситуацію довкола ТВА не можна зводити лише до політичного конфлікту.

“Якщо хтось хоче це звести до політики або господарського конфлікту, то це не так. Це громадянський конфлікт між журналістським колективом, який добросовісно виконує свою роботу, і владою, яка не звикла чути правду і намагається задавити все те, що вона не може контролювати”, - переконаний Шевченко.

Як повідомляв УНІАН, чернівецький телеканал ТВА припинив своє мовлення 23 липня внаслідок пошкодження ретрансляційного обладнання через коротке замкнення. При цьому було пошкоджене лише обладнання ТВА, технічний персонал якого не допускають до релейної, що знаходиться в приміщенні облдержтелерадіокомпанії. Колектив ТВА вважає, що їхній телеканал намагаються знищити та покладають відповідальність за ці спроби на обласну владу.

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6 серпня колектив чернівецького телеканалу ТВА звернувся з відкритим листом до голови Представництва ЄС в Україні Яна Томбінського з проханням втрутитися у ситуацію з блокуванням роботи каналу.

Журналісти просять Томбінського не залишатися осторонь “небезпечних подій, через які українському суспільству загрожує суцільна диктатура”.

“Напередодні президентських виборів влада починає позбуватися “неугодних”. На жаль, наш телеканал одним із перших потрапив під репресії і цензуру”, - зазначається в листі.

Працівники телеканалу зазначають, що матеріали ТВА завжди відрізнялися гостротою та критичністю через викриття фактів корупції та порушень законодавства з боку представників влади.