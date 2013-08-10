У МВС заявили, що Москаль просто хоче попіаритись на справі Мельника

"Це не є правда", - заявив у суботу начальник управління зв'язків з громадськістю МВС Сергій Бурлаков, повідомляє Українська правда.

За його словами, МВС закупило 527 електронних засобів контролю, які складаються з двох частин – самого браслета та мобільного контрольного пристрою, схожого на мобільний телефон. Бурлаков підтвердив, що заявка дійсно була на 856 засобів контролю, однак коштів у МВС вистачило тільки на 527.

При цьому він спростував інформацію Москаля, що було закуплено не все необхідне обладнання для забезпечення домашнього арешту. "Купувалися не тільки браслети, а й програмне забезпечення, сервери, обладнання для робочих місць і т.д.", - запевнив речник МВС.

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За його словами, на даний момент облаштовано 99 робочих місць, на яких працюють оператори систем контролю, вони поступово вводяться в експлуатацію. Наразі в Україні під домашнім арештом із використанням зазначених систем контролю перебуває близько 50 осіб.

При цьому він спростував інформацію Москаля про те, що в МВС не було вільних браслетів, і через це Мельнику його знайшли тільки через 6 днів після обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Загалом, за його словами, заяви Москаля щодо ситуації з Мельником "абсолютно не відповідають дійсності". "Просто всі, кому не лінь, хочуть попіаритися", - підсумував Бурлаков.