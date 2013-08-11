В аеропорту Пекіна через грозу скасовано більше 100 рейсів
15:28, 11 серпня 2013Політика
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Більше 100 рейсів авіаперевізника ”Ейр Чайна” скасовані сьогодні в пекінському міжнародному аеропорту ”Шоуду” через сильну грозу та зливу.
Пасажирів просять стежити за розкладом рейсів / Фото : infuture.ru
За прогнозами синоптиків, сильні дощі в китайській столиці триватимуть до ночі. Служби аеропорту закликають пасажирів стежити за розкладом рейсів у зв`язку з можливими їх затримками і скасуванням.
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Як передає ІТАР-ТАСС, про це повідомило Центральне китайське телебачення.
Від удару блискавки сьогодні у столичній повітряної гавані загинув технічний співробітник.
Пропускна здатність міжнародного аеропорту ”Шоуду”, що відкрився в 1958 році, становить 82 млн пасажирів на рік. В даний час його послугами користуються понад 90 авіакомпаній, що виконують рейси в 127 китайських і 109 зарубіжних пунктів призначення.
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