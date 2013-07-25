«Антонов» передав другий Ан-158 на Кубу

Літак побудований на потужностях Серійного заводу «Антонов» за кооперацією з підприємствами з 15 країн світу в рамках виконання контракту з російською лізинговою компанією «Іллюшин Фінанс Ко».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі держпідприємства.

«Третій літак буде передано замовнику в серпні цього року», - повідомили на підприємстві.

При цьому уточнюється, що перший Ан-158, переданий кубинській стороні в квітні цього року, вже виконує регулярні рейси з базового аеропорту Гавани до Сантьяго-де-Куба і Гуантанамо. Крім того, літак використовується для виконання міжнародних рейсів – із Куби на Багамські острови.

Як повідомляв УНІАН, урочиста церемонія передачі першого літака Ан-158 авіакомпанії Cubana de Aviacion відбулася на території державного підприємства «Антонов» у присутності прем'єр-міністра України Миколи Азарова. Він назвав передачу літака ще одним кроком на шляху до відродження літакобудування в Україні.

Довідка УНІАН. Ан-158 – регіональний реактивний літак нового покоління, призначений для перевезення до 99 пасажирів, створений на базі Ан-148. Літак Ан-158 був представлений в рамках участі делегації «Антонов» у 50-му Міжнародному авіакосмічному салоні Le-Bourget-2013.