Україна вже зібрала 32 мільйони тонн зерна

Згідно з повідомленням, середня врожайність по країні становить 30,8 ц/га проти 26 ц/га на аналогічну дату минулого року.

При цьому, на 12 серпня зібрано майже 7,7 млн тонн ячменю з площі 3,2 млн га при врожайності 24,2 ц/га (у 2012 врожайність становила 22 ц/га). Пшеницю обмолочено на площі 6,5 млн га і при врожайності 35,1 ц/га (у 2012 р. – 29 ц/га) зібрано 22,9 млн тонн. Збирання жита проведено на площі 0,3 млн. га, намолочено майже 0,7 млн тонн при врожайності 24,6 ц/га (у 2012 р. – 23,6 ц/га). Овес обмолочено на площі 0,2 млн га, зібрано 0,5 млн тонн при врожайності 20,9 ц/га (у 2012 р. – 22,2 ц/га).

У міністерстві також зазначили, що в країні вже почалося збирання пізніх зернових культур. Зокрема, на 12 серпня зібрано 0,03 млн тонн проса з площі 0,02 млн га при врожайності 13,9 ц/га (у 2012 р. – 12,1 ц/га). Гречку зібрано на площі 6 тис. га, при врожайності 12,2 ц/га (у 2012 р. – 9,4 ц/га) зібрано 8 тис. га.

Прес-служба Мінагропроду також повідомила, що разом з проведенням жнив здійснюється підготовка до посіву озимих культур під урожай 2013 року. Таким чином, площі під озимі зернові прогнозуються на рівні 8,01 млн га, що на 95,7 тис. га менше, ніж торік. Підготовку грунту для посіву озимих проведено на площі 5,8 млн га, або 68% від прогнозу.

Як повідомляв УНІАН, валовий збір зернових, згідно з прогнозом Мінагропроду, в 2013 році може становити рекордні для країни 57,1 млн тонн проти 46,2 млн тонн у 2012 році.