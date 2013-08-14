У Дніпропетровській області знайдено 76 снарядів часів ВВВ

Прибувши на місце події піротехніки ідентифікували боєприпаси як 5 одиниць 152-міліметрових артилерійських снарядів, 70 одиниць 76-міліметрових і реактивний снаряд РС-280. Про це УНІАН повідомили в головному управлінні ГСЧС в Дніпропетровській області.

Місце виявлення боєприпасів огороджено та охороняється співробітниками міліції. Надана заявка до групи піротехнічних робіт на знищення боєприпасів.