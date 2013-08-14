У Дніпропетровській області знайдено 76 снарядів часів ВВВ
11:52, 14 серпня 2013Політика
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У Дніпропетровській області 13 серпня поблизу села Петрове Софіївського району при проведенні пошукових робіт Криворізьким відділенням громадської історико-пошукової організації «Пошук-Дніпро» знайдено 76 артснарядів часів Великої Вітчизняної війни.
Артилерійські снаряди ВВВ / Фото: tourdnepr.com
Прибувши на місце події піротехніки ідентифікували боєприпаси як 5 одиниць 152-міліметрових артилерійських снарядів, 70 одиниць 76-міліметрових і реактивний снаряд РС-280. Про це УНІАН повідомили в головному управлінні ГСЧС в Дніпропетровській області.
Місце виявлення боєприпасів огороджено та охороняється співробітниками міліції. Надана заявка до групи піротехнічних робіт на знищення боєприпасів.
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