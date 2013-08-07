Жінка, збираючи гриби, знайшла 24 снаряди

Як повідомила УНІАН керівник прес-служби Управління ДСНС у Житомирській області Ірина Романюк, в понеділок рятувальникам Малинського району надійшло повідомлення про виявлення 24 снарядів поблизу села Яблунівка цього району.

Жінка, яка виявила небезпечні предмети, проживає в Малині. Того дня вона збирала гриби і натрапила на снаряди.

На місці знахідки фахівці встановили, що йдеться про снаряди часів Великої Вітчизняної війни калібру 37 мм. Знищення снарядів заплановано на сьогодні, 7 серпня.

Як повідомляв УНІАН, на Житомирщині біля села Раковичі Радомишльського району 3 серпня киянин збирав у лісі гриби і знайшов 15 мін часів Другої світової війни.