У Думі натякнули, що членство в МС легко вирішило б "питання" з експортом

Про це сказав в ефірі "Ехо Москви" голова комітету Держдуми у справах СНД Леонід Слуцький, коментуючи заяви про посилення контролю на кордоні РФ щодо експортерів України.

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Федерація роботодавців України (ФРУ) в середу звернулася з листом до прем'єр-міністра країни Миколи Азарова з проханням врегулювати проблеми, які, за її словами, виникли в українських експортерів на російському кордоні, повідомляє РІА Новости.

У заяві стверджується, що співробітники російської митниці перевіряють всі українські товари, змушуючи вивантажувати їх, а це веде до подорожчання або навіть зриву поставок українських вантажів. Український "Метінвест" також заявляв про посилення митного контролю на кордоні РФ.

Уряд України в цей же день заявив, що вживає заходів щодо врегулювання проблем у взаємній торгівлі з Росією. Федеральна митна служба Росії не підтвердила і не спростувала інформацію про проблеми з українськими вантажами на кордоні, відмовившись від коментарів.

"Україна, на жаль, поки не член Митного союзу, і, хоча у нас є угода про зону вільної торгівлі, але для ряду товарів питання імпорту в РФ вирішуються якісно складніше, ніж вирішувалися б, якби Україна входила до МС, хоча б у форматі "3 +1", - сказав Слуцький в ефірі радіо "Ехо Москви".

При цьому він зазначив, що ця позиція "не є якимось шантажем або спонуканням для України до членства в МС, оскільки такими діями можна було б досягти тільки негативного результату".

Раніше в Москві неодноразово говорили, що Україна може отримати всі вигоди від співпраці з об'єднанням тільки за умови повноцінного членства. Київ же заявляє, що хоче знайти такий варіант, який би дозволяв одночасно підписати угоду про асоціацію з ЄС і отримати статус спостерігача в МС. Київ також говорив про намір брати участь в особливому форматі "3 +1", зберігаючи при цьому можливість для економічного співробітництва з Євросоюзом.