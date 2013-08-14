Суд, який розглядав інтимні подробиці, залишив капітана Дрижака під вартою

Центральний районний суд міста Миколаєва ухвалив рішення продовжити утримання під вартою підозрюваного в згвалтуванні та спробі вбивства 29-річної жительки Врадіївки Ірини Крашкової капітана міліції Євгена Дрижака до 27 вересня.

Як повідомив УНІАН представник прокуратури в Миколаївській області, засідання відбулося сьогодні, 14 серпня, в закритому режимі, оскільки в справі розглядаються інтимні подробиці.

Рішення виніс суддя Сергій Чернієнко.

На засіданні не були присутні батьки Дрижака.

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Як повідомляв УНІАН, 27 червня 29-річну жительку Врадіївки Ірину Крашкову знайшли на вулиці без одягу з ознаками насильства. Потерпілу госпіталізували до реанімації. 28 червня за підозрою у скоєнні згвалтування, розбійного нападу і завданні тяжких тілесних ушкоджень були затримані лейтенант міліції Дмитро Поліщук і єгер Сергій Рябіненко. Після дводенних масових акцій протесту громадян у Врадіївці прокуратура Миколаївської області затримала капітана Врадіївського райвідділу міліції Євгена Дрижака, на якого також указувала потерпіла.

3 липня Центральний райсуд заарештував Дрижака до 15 серпня.

5 серпня прокуратура Миколаївської області вручила підозрюваним у згвалтуванні та побитті Крашкової повідомлення про зміну кваліфікації дій підозрюваних із ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (завдання тяжких тілесних ушкоджень) на більш тяжкий злочин - ч. 2 ст. 15 п.п. 4,6,9,12 і ч. 2 ст. 115 (здійснення завершеного замаху на умисне вбивство, здійснене з особливою жорстокістю, з корисливих мотивів, з метою приховати інший злочин, за попередньою змовою групою осіб). Крім того, Рябіненку інкримінується скоєння розбійного нападу, а Поліщуку і Дрижаку - скоєння згвалтування, розбійного нападу, а також низки службових злочинів.