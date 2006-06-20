”Укзалізниця” продаватиме квитки до Криму за 600 доларів

«Укрзалізниця» планує в напрямку Криму пустити люксові вагони з вартістю квитків 300-600 доларів. Про це повідомив генеральний директор залізничного відомства Василь ГЛАДКІХ сьогодні на прес-конференції.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, «якщо людина за свій автомобіль, який ми веземо з Дніпропетровська до Києва, платить 600 грн., то чому б їй же не надати вагон, за який вона б платила 300 доларів».

В.ГЛАДКІХ розповів, що в Росії курсує подібний вагон за маршрутом Москва-Санкт-Петербург, «де вартість квитка 400-600 дол., і квитки розкуповуються за півроку».

«Тому ми спробуємо зробити те саме, й запустимо Київ-Сімферополь, де у вагоні буде всього чотири купе, шикарні санвузли, там, де душова кабіна, джакузі поставимо», - заявив він.

За словами гендиректора відомства, цей намір є перспективою. «Ми цим зараз займаємося, нормативні документи проводимо», - сказав В.ГЛАДКІХ.