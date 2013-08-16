УДАР: Росія вдалася до торговельної війни через безсильство

Як повідомили УНІАН у прес-службі політичної партії "УДАР Віталія Кличка", у партії наголошують, що з наближенням дати саміту у Вільнюсі Росія розпочала черговий виток торговельної війни, намагаючись в такий спосіб змусити Україну відмовитись від обраного нею європейського шляху.

«Ситуацію з блокуванням українського експорту слід розглядати як серйозне застереження від участі у Митному союзі, де Росія грає виключно у власних інтересах. На жаль, ця ситуація вкотре доводить, що Росія звикла розмовляти зі своїми партнерами по СНД мовою сили», - переконані в «УДАРі».

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Як зазначив заступник голови партії «УДАР» Віталій Ковальчук, дії Росії з блокування українського експорту не відповідають рівню стратегічного партнерства, встановленого між двома державами. “Ми вважаємо, що Президент і уряд, виходячи з національних інтересів України, повинні проявити стійкість і послідовність у відносинах з Росією. На жаль, значною мірою ця ситуація була спровокована і українською владою, яка дала Москві підстави думати, що вона зможе переконати команду Януковича відмовитись від асоціації з ЄС”, - зазначив Ковальчук.

«Реакція Росії свідчить, що Україна рухається в правильному напрямку. Нам потрібно докласти максимум зусиль для підписання Угоди про асоціацію з ЄС. Адже це дасть нам можливість будувати зовнішні відносини за прозорими і зрозумілими правилами і стандартами, в рівноправному діалозі», - наголосив представник «УДАРу».

На його думку, в такій ситуації уряд має невідкладно забезпечити захист інтересів українських експортерів, вітчизняних виробників на внутрішньому ринку від недобросовісної конкуренції та сприяти розширенню зовнішніх ринків збуту для українських товарів. Це дозволить запобігти погіршенню зовнішньоторговельного балансу та подальшого падіння промислового виробництва, а також компенсувати втрати вітчизняних виробників за рахунок розширення попиту на внутрішньому ринку.

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Як повідомляв УНІАН, 14 серпня Федерація роботодавців України звернулася до прем'єр-міністра України Миколи Азарова з проханням сприяти якнайшвидшому вирішенню торгових спорів з РФ, які призвели до блокування широкої номенклатури українських товарів російською митницею.

За інформацією ФРУ, з 00.00 годин 14 серпня Федеральна митна служба РФ включила у профіль ризику системи управління ризиками всі без виключення українські підприємства-експортери, що фактично означає повну зупинку українського експорту на невизначений час – аж до тижнів і місяців. За розрахунками ФРУ, втрати українських товаровиробників можуть становити близько 2-2,5 млрд дол. при загальному прогнозному обсязі поставок українських товарів до Російської Федерації за підсумками 2-го півріччя 2013 року 8,5 млрд дол.