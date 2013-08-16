Білоруси заявляють про затримання Мельника, українські прикордонники інформацію спростовують

Державна прикордонна служба України спростовує інформацію окремих ЗМІ про затримання у Білорусі та передачу українській стороні колишнього ректора Національного університету Державної податкової служби Петра Мельника.

“Ця інформація не відповідає дійсності. Ми зв’язувалися з білоруськими колегами і вони її спростували”, - повідомили УНІАН у у прес-службі ДПСУ. За даними відомства, за інформацією білоруських колег, до прес-служби Пінського прикордонного загону (Білорусь) зверталися українські журналісти, які невірно зрозуміли отриману інформацію.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на Тиждень.ua, Петра Мельника затримали на білоруському пропускному пункті "Верхній Теребежів" і передали прикордонній службі України.

Про це виданню повідомив помічник начальника Пінського прикордонного загону Республіки Білорусь по роботі зі ЗМІ Михайло Бут-Гусаїм. «І був затриманий і притягнений до адміністративної за порушення правил перебування на території Республіки Білорусь без відповідних документів, а саме – паспорта. І був переданий ДПС України», – повідомив він. Детальнішу інформацію він пообіцяв повідомити згодом.

Як повідомляв УНІАН, Петра Мельника затримали 27 липня під час отримання хабара в загальній сумі 120 тис. грн. 9 серпня Петро Мельник утік з-під домашнього арешту, позбавившись електронного браслету. ЗМІ припускали, що Мельник може податися у Білорусь, Росію чи Придністров'я. 13 серпня його оголосили у міждержавний розшук, а 14 серпня - у міжнародний.