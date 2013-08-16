Підозрюваного у хабарництві екс-мера Мелітополя із суду забрала швидка

Мера Мелітополя Сергія Вальтера, звільненого з посади у зв'язку з підозрою в отриманні хабарів у особливо великих розмірах, у п'ятницю, 16 серпня, госпіталізовано із залу суду до кардіологічного відділення мелітопольської лікарні.

Як повідомили УНІАН у Мелітопольському міськрайонному суді, де слухається справа організованої злочинної групи з числа керівників мерії Мелітополя і комунальних підприємств міста, Вальтеру стало погано у момент перегляду зробленого оперативниками відеозапису процесу доставки в 2012 році потерпілим коштів (хабарів) на КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод».

«Через півтори години після початку судового засідання Сергію Вальтеру стало погано, суд оголосив 15-хвилинну перерву, адвокати викликали карету "швидкої", якою підсудного було доставлено до кардіологічного відділення мелітопольської міськлікарні», - повідомили в суді.

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У зв'язку з подією суд оголосив перерву до 19 серпня.

Як повідомляв УНІАН, мер Мелітополя Сергій Вальтер, його екс-заступники Олексій Козлов і Леонід Василенко, а також директор комунального підприємства мелітопольської міськради - КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод» Іван Чаусов підозрюються в отриманні хабарів у особливо великих розмірах і вчиненні ряду інших злочинів у складі організованої злочинної групи.

Вони обвинувачуються в отриманні хабарів від керівників підприємств, що здійснюють пасажирські перевезення в Мелітополі, легалізації коштів, одержаних незаконним шляхом, і службовій фальсифікації (ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 365, ч. 1 ст. 366 і ч. 4 ст. 368 КК України).

Фігуранти справи були затримані співробітниками УБОЗ ГУМВС України в Запорізькій області.

Слухання справи почалося 17 травня в Мелітопольському міськрайонному суді, який відхилив клопотання підсудних та їх захисників про перенесення розгляду справи до іншого суду, після чого вони подали аналогічні клопотання до ВССУ, який також відмовився переносити слухання справи до іншого суду.