ЗМІ: У Росії історикам роздали рекомендації, як спростовувати Голодомор

Про це йдеться в пояснювальній записці, підготовленій науковим керівником тритомного збірника архівних документів "Голод в СРСР 1929-1934 рр", виданого Федархівом - доктором історичних наук Віктором Кондрашиним, повідомляє "Історична правда".

Тритомник початково повинен був називатись "Голод в СРСР 1932-33 рр.", але потім автори вирішили змістити часові рамки голоду. Як припускає видання, зроблено це було з метою уникнути асоціацій із цифрами 1932-33, які в Україні стали фактично синонімами слова "Голодомор".

На тему: У Раді пропонують саджати на 4 роки тих, хто заперечує Голодомор

У пояснювальній записці Кондрашина сказано: "Враховуючи "український фактор", треба добирати документи з таким розрахунком, щоб вони доводили універсальний характер хлібозаготівель 1932 року".

Керівник збірника пропонує пояснювати убивства голодом громадян УРСР тим, що це був елемент боротьби Йосипа Сталіна із зовнішніми ворогами: "В цьому розділі можуть бути представлені документи про загострення міжнародної ситуації в 1932 році на Далекому Сході і в Європі, які вимагали від сталінського керівництва "твердої лінії" у внутрішній політиці".

Кондрашин рекомендує добирати документи про голодні смерті "без опису натуралістичних подробиць людоїдства тощо. Причому добирати їх слід таким чином, щоб було видно трагедію всього радянського селянства, без акценту на Україні".