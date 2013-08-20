У ПР кажуть, що «тітушків» під Київраду могла привести Свобода

Про таке заявив депутат Київради від Партії регіонів Володимир Філіппов.

«Організувати ці провокації цілком могла опозиція. Для того, щоб вони спровокували ситуацію і потім можна було звинуватити владу, що вона найняла «гопників», – заявив Філіппов в інтерв’ю «5 каналу».

«У мене був час для того, аби приїхати завчасно, подивитися, що відбувається під Київрадою – то там ходили представники «Свободи», невеликими групами, яких я знаю в обличчя, які бували в нас на сесії Київради, які про щось розмовляли по мобільних телефонах. Не кажу на сто відсотків, що це вони, але я не виключаю такого варіанту, виходячи з тих заяв, які звучали напередодні і в інтернеті прo те, що готується провокації, про те, що буде кровопролиття, про те, що будуть бійки. Тому виключати те, що це було організовано і це є один із методів перекручування ситуації для представників опозиції я не можу», – додав регіонал.

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Як повідомляв УНІАН, вчора біля будівлі Київради відбулися сутички депутатів-опозиціонерів та правоохоронців. Разом з тим навколо входу до приміщення стояли також кількадесят молодиків характерної зовнішності.