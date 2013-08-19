Яценюк у Київраді побачив сценарій 2015 року

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам.

“Нам не дали права скористатись тим, щоб ми зайшли на сесію Київської міської ради, висловили свою позицію і захистили інтереси киян. Те, що сьогодні відбувалося, - це сценарій 2015 року. Так Віктор Янукович буде боронити ЦВК, коли почне фальшувати результати президентських виборів”, - сказав Яценюк.

Він наголосив, що події, які сьогодні відбувались під стінами Київради, - це страх влади перед людьми і перед опозицією.

За словами голови політради партії “Батьківщина”, “Партія регіонів веде себе так, як вели себе фашисти. Фашисти наперед виставляли дітей і жінок. Партія регіонів виставила вчителів та лікарів. Ми не хочемо, щоб регіонали прикривались цими людьми”.

Яценюк також наголосив, що міліція неправомірно перешкоджала народним депутатам і депутатам Київради від опозиції потрапити на засідання міської ради.

“Їхній страх перед опозицією такий, що вони зігнали сотні представників «Беркуту» й міліції, та разом з депутатами Партії регіонів повністю закрили всі входи. Наших депутатів дуже багато постраждало. Вони не показують своїх ран, але ми будемо відправляти їх у лікарню. Міліція побила наших депутатів”, - сказав Яценюк.

Він стверджує, що вікно в будівлі Київради вибили саме представники «Беркуту», а не народні депутати від опозиції.

Яценюк також зазначив, що на сьогоднішній сесії Київрада розглянула лише одне “політичне питання” - щодо надбавок лікарям та вчителям.

“Ми не дали їм можливості проголосувати 400 питань порядку денного, що стосувались дерибану землі і київського майна, як вони це робили останні 5 років. Сесію вони провели за 5 хвилин. Як щури, швидко збіглись і розбіглись. Вони провели політичне рішення про те, що треба виплачувати гроші, які й так передбачені законом України про державний бюджет. Їм треба було якось легітимізувати це зібрання вчителів та лікарів. Вони розповідали, а точніше - брехали їм, що вони не можуть виплатити гроші, оскільки немає якогось рішення міської ради. Але вони зобов’язані були виплачувати ці надбавки навіть без сьогоднішнього рішення міської ради”, - наголосив він.

За словами Яценюка, опозиційні народні депутати будуть добиватися проведення виборів мера Києва та депутатів Київради найближчим часом.