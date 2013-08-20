Кравчук радить прочитати книгу про Компартію
Перший Президент незалежної України Леонід Кравчук поки не збирається ставати користувачем соціальних мереж, але планує написати книгу.
Як передає кореспондент УНІАН про це він сказав сьогодні під час прес-конференції.
“Не під'єднуюсь (до соціальних мереж – УНІАН) поки, але будемо дивитись далі”, - сказав Кравчук, зазначивши, що на даний час має персональний сайт, який наповнюватиметься.
Він також порадив присутнім на прес-конференції журналістам прочитати книгу “Дев'ять коментарів про Комуністичну партію”.
“Це буде набагато цінніше, ніж пусті заяви про українських комуністів, про їх роль, значення та минулі і сучасні звершення”, - наголосив він.
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На уточнююче запитання журналістів, чи планує він написати книгу до свого 80-річного ювілею, Кравчук відповів: “До 80-річчя не встигну, але буду писати. Мені потрібно ретельніше осмислити, оцінити той період, подумати про свої 80 років. Осмислити і свої кроки, і кроки своїх колег, оцінити. Бо я не прихильник, щоб хтось писав за мене книги. ...Я хотів би, щоб я сам сказав ті слова, може, не такі красиві, точні, але це мої слова. Це важливо для мене особисто”.
Довідка УНІАН. 10 січня 2014 року Кравчуку виповниться 80 років.