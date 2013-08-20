Кравчук радить прочитати книгу про Компартію

Як передає кореспондент УНІАН про це він сказав сьогодні під час прес-конференції.

“Не під'єднуюсь (до соціальних мереж – УНІАН) поки, але будемо дивитись далі”, - сказав Кравчук, зазначивши, що на даний час має персональний сайт, який наповнюватиметься.

Він також порадив присутнім на прес-конференції журналістам прочитати книгу “Дев'ять коментарів про Комуністичну партію”.

“Це буде набагато цінніше, ніж пусті заяви про українських комуністів, про їх роль, значення та минулі і сучасні звершення”, - наголосив він.

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На уточнююче запитання журналістів, чи планує він написати книгу до свого 80-річного ювілею, Кравчук відповів: “До 80-річчя не встигну, але буду писати. Мені потрібно ретельніше осмислити, оцінити той період, подумати про свої 80 років. Осмислити і свої кроки, і кроки своїх колег, оцінити. Бо я не прихильник, щоб хтось писав за мене книги. ...Я хотів би, щоб я сам сказав ті слова, може, не такі красиві, точні, але це мої слова. Це важливо для мене особисто”.

Довідка УНІАН. 10 січня 2014 року Кравчуку виповниться 80 років.