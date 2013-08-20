СКУ сприятиме укладенню Угоди про асоцацію з ЄС

Про це президент Світового конгресу українців (СКУ) Євген Чолій на з’їзді організації у Львові, передає Медіапортал української діаспори VIDIA.

За словами Чолія, усі зусилля СКУ є і будуть зосереджені на євроінтеграції України.

"Україна мусить зробити здоровий вибір, а для нас здоровий вибір – це увійти до ЄС. Ми бачимо країни, які до входження в ЄС були меш перспективними, як і Україна, але сьогодні вони у значно кращому стані", – заявив він.

Разом з тим Чолій повідомив, що його п’ятирічна каденція на посаді президента СКУ добігає кінця, проте він планує й надалі очолювати організацію.

Першим важливим кроком СКУ за головування Чолія, за його словами, стане сприяння укладенню Угоди про асоціацію між Україною та ЄС у листопаді.

"Ми спромоглися досягнути значних успіхів. Ця праця вимагала багато, але також дала велике задоволення. Ми досить конкретно висували питання євроінтеграції України на європейських форумах, зверталися до європейських структур та ООН, була парафована Угода про асоціацію та спрощено візовий режим із ЄС для українців – це теж частково є нашим кредитом", - сказав він.

20-22 серпня у Львові проходить X Світовий конгрес українців, гаслом якого є слова Лесі Українки «Contra spem spero», присвячений пам’яті жертв Голодомору-геноциду 1932–33 років.

Учасники Конгресу підіб’ють підсумки діяльності СКУ за 2008–2013 роки, накреслять шляхи подальшої праці на наступний п’ятирічний термін та оберуть новий склад керівних органів.