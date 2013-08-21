В Азарова замахнулися на «священну корову» Росії

Уряд України може перевірити виконання приватизаційних умов власником Лисичанського нафтопереробного заводу — російською нафтовою компанією “ Роснафта ”, яка наприінці минулого року придбала цей завод у компанії ТНК-ВР.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив міністр енергетики і вугільної промисловості України Едуард Ставицький.

“Є варіанти, що наша держава може переглянути контракт щодо приватизаційних моментів. Тому що в контракті було виписано, що це підприємство буде забезпечене роботою, а люди будуть забезпечені робочими місцями. Я вважаю, що це крайній захід, але ми на цей захід звертаємо увагу”, - сказав Ставицький.

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Міністр також уточнив, що про реприватизацію Лисичанского НПЗ не йдеться, уряд лише хоче, щоб компанія “ Роснафта ”, незважаючи на те, що недавно придбала дане підприємство у ТНК-ВР, виконувала раніше взяті зобов'язання.

“Я проти реприватизації. Я за ліберальні відносини”, - підкреслив міністр.

Як повідомляв УНІАН, Лисичанський НПЗ простоює з весни 2012 року з ініціативи попереднього власника – російсько-британської компанії ТНК-ВР.

24 липня Ставицький заявив, що запуск Лисичанского нафтопереробного заводу, який належить російській компанії “ Роснафта ”, може бути перенесено на лютий-березень 2014 року. Раніше віце-прем'єр-міністр Юрій Бойко заявляв, що власник Лисичанского нафтопереробного заводу - російська компанія “ Роснафта ” обіцяє, що восени 2013 р. завод, зупинений весною 2012 року, відновить роботу.

Лисичанский НПЗ є другим за потужністю нафтопереробним заводом в Україні, здатним переробляти 16 млн. тонн нафти на рік.

Як відомо, російська компанія "Роснафта" - найбільша в світі компанія за обсягами видобування і запасів нафти. Очолює її наближений до Володимира Путіна Ігор Сєчін, якого вважають другою за впливовістю людиною в Росії. «Роснафта» була головним бенефіціаром атаки держави на ЮКОС. Сам Михайло Ходорковський вважає, що нинішня «Роснафта» на 60% — колишній ЮКОС.