Виробництво АН-70 гальмується через Росію - Ківа

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це під час міжнародної наукової конференції «Російсько-українські відносини: реалії та перспективи», що відбувається у Москві, сказав президент – генеральний конструктор ДП «Антонов» Дмитро Ківа.

«Ми вели справи, й усе йшло нормально, але з жовтня минулого року російська сторона перестала приймати документацію, хоча був Казанський завод визначений для виробництва цього літака. Документація не приймається досі, хоча підписано рішення про серійне виробництво», - сказав Ківа.

Він вважає, що це викликано «чиновницькими інтригами» й Росія втрачає більше.

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За його словами, такі літаки є в Європі, США й Китаї, а в Росії аналога немає.

«Ан-70 перевершує всі іноземні аналоги», - підкреслив Ківа.

Генеральний конструктор нагадав, що місяць тому була зустріч віце-прем'єрів Юрія Бойка і Дмитра Рогозіна, де було досягнуто домовленість продовжувати роботу, але питання про прийом документації не зрушилося з місця.

«Питання початку серійного виробництва загальмовано», - сказав він.

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Він підкреслив, що в РФ віддається перевага модернізованому літаку Ан-70, проте цей літак не може через свій переріз фюзеляжу перевозити всі види техніки.

«Є 21 найменування обов'язкової техніки, яка повинна перевозитися літаком. Іл-76 – може перевозити лише 9 видів техніки, тобто 45%», - сказав Ківа. Він також підкреслив перевагу - крім того, що Ан-70 може перевозити всі види техніки, він готовий сідати на грунтові майданчики й підвозити військову техніку безпосередньо до місця бою.

Ківа зазначив, що історія реалізації Ан-70 - сумна й ходить по колу залежно від політичної кон'юнктури.

Він нагадав, що на початку 90-х було підписано угоду про реалізацію цього проекту ще прем'єрами Віктором Черномирдіним і Леонідом Кучмою. Пізніше в 2006 році за ініціативою головкому ВПС Росії російська сторона вийшла з проекту й повернулася до його реалізації в 2009 році.

Як повідомляв УНІАН, Україна спільно з Росією реалізує кілька проектів із виробництва літаків лінійки «Ан». Зокрема, Ан-148/Ан-158, Ан-140, також йдуть роботи з початку серійного виробництва літаків Ан-70 і Ан-124.