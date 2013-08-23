Яценюк подякував послові США за підтримку

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Батьківщина», про це Яценюк сказав під час зустрічі з послом Сполучених Штатів Америки в Україні Джеффрі Пайєттом.

Пайєтт наголосив на важливості європейського вибору України. Він зазначив, що Україна історично, культурно, цивілізаційно та інституційно є частиною Європи. Посол також підкреслив, що позитивне рішення на саміті у Вільнюсі щодо Угоди з Україною – це не лише питання, що станеться в Україні до листопада, а й те, що буде потім.

Подякувавши послу США за підтримку європейського вибору України, Яценюк зазначив, що головна ціль, яка стоїть перед «Батьківщиною», - змінити не вивіску на офісі Президента України, а забезпечити позитивні зміни в країні, в житті кожного її громадянина.

Яценюк окремо наголосив на важливості забезпечення демократичного та чесного характеру виборів Президента України 2015 року.