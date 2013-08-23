В Україну на три дні приїде міністр закордонних справ Японії

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформаційної політики МЗС України.

Як повідомляється, у понеділок, 26 серпня, об 11:00 відбудуться переговори офіційних делегацій МЗС України та Японії під головуванням міністра закордонних справ України Леоніда Кожари та міністра закордонних справ Японії Кіс іди.

Прибуття акредитованих представників ЗМІ до 10:40. На початку засідання - протокольна фото- та відеозйомка (запрошуються лише фото- та відеооператори). Адреса: Михайлівська пл., 1, МЗС України, 3-й під’їзд, кім. 616.

На 12:15 заплановано підхід до преси міністрів закордонних справ України та Японії.

На тему: Японія і Україна будуть стежити за ЧАЕС і «Фукусімою-1» з космосу

Прибуття акредитованих представників ЗМІ до 11:50. (Михайлівська пл., 1, МЗС України, хол на 1-ому поверсі).

Акредитація на заходи проводиться 23 серпня до 17:00.

Телефони для акредитації: 238-17-20, 238-15-76.

Для входу в будівлю МЗС прохання мати при собі паспорт громадянина України та журналістське посвідчення, зазначили в Департаменті інформполітики МЗС.