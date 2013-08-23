Захист Тимошенко вимагає негайно передати до ВСУ заяву про перегляд вироку

Як повідомив УНІАН адвокат Тимошенко Олександр Плахотнюк, відповідну заяву було направлено сьогодні до Вищого спецсуду.

Плахотнюк пояснив, що вже спливли всі терміни вивчення суддею заяви, тому захист вимагає від суду надати відповідь буде чи ні передана на розгляд до Верховного Суду їхня заява.

Як повідомляв УНІАН, 1 серпня захист Тимошенко подав до Верховного Суду України через Вищий спеціалізований суд заяву з вимогою переглянути «політично вмотивований» вирок у «газовій» справі.

22 серпня на прес-конференції у Харкові інший захисник Тимошенко Сергій Власенко висловив переконання, що опір повторному розгляду «газового вироку» Тимошенко буде чинитися на всіх рівнях судової системи.

«Верховний Суд зобов’язаний скасувати цей вирок, відповідно до українського законодавства. Тому я дуже чекаю на рішення Вищого спеціалізованого суду, як же вони нам відмовлять, щоб не передавати справу до Верховного Суду. Якщо станеться чудо і Вищий спеціалізований суд визнає, що їх колегія діяла незаконно і треба передавати справу до Верховного Суду, я дуже чекаю, як Верховний Суд нам відмовить», - зазначив Власенко з іронією.

Довідка УНІАН. Тимошенко в жовтні 2011 року було засуджено до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів з Росією у 2009 році. З кінця грудня 2011 року вона відбуває термін у Качанівській колонії в Харкові. З травня 2012 року через погіршення здоров’я Тимошенко перебуває на лікуванні в лікарні «Укрзалізниці» у Харкові.

30 квітня 2013 року Європейський суд з прав людини визнав незаконним, політично мотивованим та свавільним арешт Тимошенко 5 серпня 2011 року у рамках судового розгляду так званої "газової" справи.

Одразу після оголошення рішення Європейського суду країни Європейського Союзу, США та міжнародні організації закликали владу України негайно його виконати та звільнити Тимошенко.

18 липня у прес-службі Міністерства юстиції заявили, що Україна виконала рішення ЄСПЛ за скаргою Тимошенко