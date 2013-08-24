Азаров обіцяв розбудувати Україну, а Янукович закликав до об'єднання (відео)

Президент України Віктор Янукович привітав співвітчизників з Днем Незалежності України і закликав об’єднатися заради розбудови економічно потужної, демократичної держави.

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Про це йдеться у зверненні Президента до Українського народу з нагоди Дня Незалежності України.

«Двадцять два роки тому Україна виборола політичний суверенітет. Сьогодні наша держава робить усе, аби досягти економічної стабільності та добробуту», - зазначив глава держави у своєму зверненні.

Він наголосив, що «пройдений нашою країною шлях переконливо свідчить, що ми здатні самостійно та відповідально розвивати власну, незалежну державу».

Президент зауважив, що нещодавно Україна святкувала визначний ювілей - 1025-річчя хрещення Київської Русі: «Прийняття християнства як державної релігії стало історичною віхою, яка піднесла Київську Русь на новий цивілізаційний рівень та вивела її до сім’ї християнських європейських народів».

Президент України закликав усіх громадян нашої держави сьогодні, у непрості для всього світу часи, «об’єднатися заради спільної мети - розбудови економічно потужної, демократичної незалежної України, якою б пишалися наші батьки й наші нащадки».

При цьому глава держави висловив переконання, що «це нам під силу». «Разом ми побудуємо соціально справедливу та заможну державу», - запевнив Янукович і додав: «Я вірю в український народ, в його тисячолітню мудрість, силу та наполегливість».

Водночас прем'єр-міністр України Микола Азаров у своєму привітанні зауважив, що «наша молода держава пройшла непростий шлях становлення». «На ньому були і досягнення, і втрати, але головне, що ми чітко визначилися: куди і для чого рухаємось. Наша мета – сильна європейська демократична держава, яка підносить, гідно захищає і забезпечує права та свободи своїх громадян», - наголосив Азаров.

Він нагадав, що нещодавно Україна святкувала 1025-у річницю хрещення Русі. «Тисячоліття назад Україна відбулася як один з центрів християнської цивілізації. Така давня історія до багатого нас зобов’язує», - зауважив прем’єр-міністр.

Він підкреслив: «Так, попереду у нас з Вами ще багато роботи, аби забезпечити сталий економічний розвиток. Але цей труд вже не видається непідйомним: в нашому житті уже є багато фактів, які свідчать, що ми здатні збудувати у своїй країні заводи і фабрики, медичні центри і школи, спортивні споруди і транспортні магістралі, мости найкращого світового рівня».

На переконання Азарова, «це основа нової України. Вона твориться на наших очах». Він запевнив, що хоче, «щоб кожен громадянин України знайшов достойне місце в цій найважливішій для нашого народу справі».

«Сьогодні Україна будує не запозичену з міфів ідею, а державу, що твердо спирається на прагматичні цінності, відстоює свої інтереси у глобалізованому світі і зберігає своє унікальне обличчя», - зазначив Азаров і додав: «Нехай Бог береже Україну, а ми розбудовуємо її!»