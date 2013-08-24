Яценюк чекає від Януковича рішення стосовно Тимошенко до 30 вересня

Як передає кореспондент УНІАН, про це у коментарі журналістам біля пам’ятника Тарасу Шевченку сказав лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк, відповідаючи на запитання, чи вимагатиме опозиція звільнення Тимошенко до Вільнюського саміту.

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Він нагадав, що є три базових вимоги Євросоюзу до України і перший пункт — це припинення політичних переслідувань. “А саме — звільнення Юлії Тимошенко. Така вимога Європейського Союзу, і чи бажаємо ми цього, чи не бажаємо це рішення має бути прийняте”, - сказав Яценюк.

За його словами, перший крок до звільнення Тимошенко і до вирішення питання політичних переслідувань — це надання можливості Тимошенко отримати медичну допомогу за кордоном.

“Терміни залишились дуже стислі, тому що місія двох президентів — Кокса та Кваснєвського - повинна звітувати 30 вересня, а рада Європейського Союзу буде засідати 21 жовтня. Іншими словами — до кінця вересня місяця ми очікуємо на відповідальне політичне рішення Президента України Віктора Януковича. Чи підпише Угоду Україна з Європейським Союзом чи ні в першу чергу залежить від того, чи прийме українська влада і український президент рішення про виправлення злочинної помилки, яка була скоєна по відношенню до Юлії Тимошенко. І перший етап дасть можливість їй отримати медичну допомогу за кордоном”, - сказав Яценюк.

Крім того, він додав, що інші 2 критерії — це питання правосуддя і питання виборів. Так, відзначив Яценюк, йдеться про необхідність прийняття 11 законопроектів до 20 жовтня. В тому числі, додав він, це законопроекти, які стосуються виборчого законодавства, реформи органів прокуратури та правосуддя.