Яценюк: Лідери опозиції святкують День Незалежності окремо

Як передає кореспондент УНІАН, про це Яценюк сказав, відповідаючи на запитання журналістів після покладання квітів до пам’ятників Грушевському і Шевченку в рамках святкової ходи у Києві.

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Яценюк відзначив, що сьогодні в усіх областях та містах України проходять акції, в рамках яких відбувається святкова хода з прапорами України та Євросоюзу.

“Це узгоджений формат опозиції. Ми це обговорили у Львові, де ми разом були на Світовому конгресі українців”, - пояснив Яценюк.

У свою чергу керівник Центрального штабу “Батьківщини” Олександр Турчинов відзначив, що їхня партія має традицію - щороку День Незалежності святкувати біля пам’ятника Шевченку. “І цей рік не є виключенням. Саме тому “Батьківщина” сьогодні зібралася (біля пам’ятника Шевченку — УНІАН)”, - сказав Турчинов.