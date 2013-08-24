Яценюк: Лідери опозиції святкують День Незалежності окремо
Лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк пояснив, що очолювана ним політична сила святкує День Незалежності окремо від “Свободи” та “Удару” за узгодженим форматом.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Яценюк сказав, відповідаючи на запитання журналістів після покладання квітів до пам’ятників Грушевському і Шевченку в рамках святкової ходи у Києві.
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Яценюк відзначив, що сьогодні в усіх областях та містах України проходять акції, в рамках яких відбувається святкова хода з прапорами України та Євросоюзу.
“Це узгоджений формат опозиції. Ми це обговорили у Львові, де ми разом були на Світовому конгресі українців”, - пояснив Яценюк.
У свою чергу керівник Центрального штабу “Батьківщини” Олександр Турчинов відзначив, що їхня партія має традицію - щороку День Незалежності святкувати біля пам’ятника Шевченку. “І цей рік не є виключенням. Саме тому “Батьківщина” сьогодні зібралася (біля пам’ятника Шевченку — УНІАН)”, - сказав Турчинов.