Медведєв написав Азарову телеграму, згадавши про "братні народи"
14:38, 24 серпня 2013Політика
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Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв привітав прем'єр-міністра України Миколу Азарова з державним святом України – Днем Незалежності.
Медведєв закликав до співпраці між "братніми народами"
У вітальній телеграмі, текст якої розміщений на сайті голови уряду Росії, зазначається: "Традиційно дружні російсько-українські відносини розвиваються динамічно, реалізуються великі спільні проекти в промисловості, енергетиці, транспортній інфраструктурі, сільському господарстві й інших галузях".
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Переконаний, сказав Медведєв, що подальше нарощування взаємовигідної торговельно-економічної, інвестиційної, культурної і гуманітарної співпраці, активізація взаємодії в інтеграційних форматах на теренах Співдружності повною мірою відповідають інтересам братських народів Росії і України.
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