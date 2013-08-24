Медведєв написав Азарову телеграму, згадавши про "братні народи"

У вітальній телеграмі, текст якої розміщений на сайті голови уряду Росії, зазначається: "Традиційно дружні російсько-українські відносини розвиваються динамічно, реалізуються великі спільні проекти в промисловості, енергетиці, транспортній інфраструктурі, сільському господарстві й інших галузях".

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Переконаний, сказав Медведєв, що подальше нарощування взаємовигідної торговельно-економічної, інвестиційної, культурної і гуманітарної співпраці, активізація взаємодії в інтеграційних форматах на теренах Співдружності повною мірою відповідають інтересам братських народів Росії і України.