Адміністрація Януковича завела сторінку у Facebook

Про це повідомляє прес-служба Президента України.

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Також зазначається, що зображенням для персоналізації сторінки у Facebook обрано штандарт Президента України із зображенням золотого тризуба.

Заголовне фото на сторінці буде змінним. Сьогодні на його місці – привітання з Днем Незалежності України.

На сторінці опубліковано відеозвернення Президента з нагоди Дня Незалежності, матеріали з сьогоднішніх урочистих заходів за участі Президента, інформаційні повідомлення та інфографіка щодо основних кроків України в напрямку євроінтеграції.

У спеціальному додатку «Доступ до публічної інформації» на Офіційному представництві АПУ у Facebook передбачена можливість оформлення запиту на отримання публічної інформації в режимі онлайн. Усі запити автоматично передаються до Головного управління доступу до публічної інформації, яке в законодавчо визначені строки розгляне їх та надасть відповіді.

У додатку «Звернення громадян» покроково описується законодавчо затверджена процедура оформлення звернення громадян до Глави держави у письмовому вигляді.

Супровід офіційної сторінки здійснюватиме Головне управління прес-служби та комунікацій Президента України.