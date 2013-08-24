Тягнибок каже, що в Україні вже почалася президентська кампанія

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу в Кременчуці Полтавської області.

На тему: Тягнибок пояснив, чому лідери опозиції святкують нарізно

«У країні вже фактично почалася президентська кампанія. Її почала активно вести влада, використовуючи адмінресурс, різні форми тиску і маніпуляцій. Очевидно, що зараз буде створено кілька проектів політичних партій і їх кандидатів у президенти, які будуть політичними кілерами. Вони загалом дискредитуватимуть ідею парламентаризму і робитимуть все за типом: «Президент хороший, а всі решта погані, зокрема і парламент», - сказав Тягнибок.

Він також заявив, що «Свобода» з початком роботи парламенту прагнутиме розглянути підготовлені близько 200 законопроектів.

«Ми знаємо, що більшість їх не захоче прийняти. Якщо вони з нами не почнуть погоджуватися, і продовжать вести політику: «Ми перемогли на виборах, і вас не слухатимемо», то в парламенті не буде ніякої конструктивної роботи», - сказав Тягнибок.

За його словами, у середині вересня «Свобода» презентує альтернативний уряд, що має владі показати, що в країні є опозиція і політики, які по-іншому бачать шляхи розвитку країни.

«Далі примушуватимемо владу працювати у межах чинного законодавства, і не порушувати закони. Викриватимемо порушення і, зокрема, ті які вони проводять у рамках президентської кампанії, що почалася», - заявив Тягнибок.