Тягнибок пояснив, чому лідери опозиції святкують нарізно

Як передає кореспондент УНІАН, про це Тягнибок заявив сьогодні на брифінгу в Кременчуці (Полтавська обл.)

За його словами, попередні два роки лідери опозиції святкували разом, а сьогодні вирішили окремо.

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«Це не є щось таке особливе. Два роки разом святкували, а сьогодні ні. Як і три роки тому. Це не так важливо. Важливо, що ми координуємо свої дії, і між нами є діалог. Кожна партія вирішує самостійно, де і як святкувати. Тут же немає такого, що ми всі повинні працювати однаково. Тоді ми б були однією партією», - сказав Тягнибок.

Він також зазначив, що не варто чекати від опозиції повної синхронності дій.

«Не потрібно від нас повної синхронності дій, тоді б були ми в одній партії. Ми в «Свободі» вважаємо, що сьогодні важливо піднімати регіони країни. У кожному райцентрі необхідно влаштовувати заходи і розвивати наші газети, листівки і налаштовувати для подальших дій, а не всіх просити приїжджати до Києва на заходи», - сказав Тягнибок.