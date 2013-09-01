Рибак: Бійки в Раді повинні піти в історію

Бійки між депутатами у Верховній Раді не рідкість, заявив спікер парламенту Володимир Рибак журналістам у неділю, передає РІА Новости.

"Ви знаєте, що один раз я змушений був проводити сесію в іншій будівлі. Я цього дуже не хочу, як і не допускаю, коли при відсутності взаєморозуміння ідуть у дію кулаки", - сказав Рибак.

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Він зазначив, що після парламентських виборів до Верховної Ради прийшло дві третини нових людей, які привнесли в парламент "багато мітингівщини".

Глава Верховної Ради вважає, що депутати повинні плідно працювати в комітетах, а представники опозиції та більшості повинні чути один одного. "Ми підходимо до того моменту, коли бійки повинні піти в історію. Що стосується блокування - ну, поштовхайтеся. Бійки - це ганьба для європейської держави. Ми не маємо права принизити наших людей, нашу державу", - сказав Спікер.

Рибак також зазначив, що 3 вересня розпочнеться третя сесія сьомого скликання Верховної Ради, на відкриття якої, як очікується, приїде президент.