Посол: Загрози США на адресу Сирії - пряма агресія проти ООН

"Будь-яке втручання в обхід Ради безпеки вважається порушенням статуту ООН незалежно від причин і приводів, нав'язаних ззовні. Тому погрози Америки на адресу Сирії - це пряма агресія проти ООН і міжнародного права", - сказав дипломат у вівторок, виступаючи на слуханнях в Громадській палаті, передає РИА-Новости.

За його словами, ці загрози є викликом міжнародному порядку і погрожують міжнародної безпеці та стабільності.

"Все це служить прецедентом в історії міжнародних відносин, передумовою для підміни загальнолюдських цінностей законами джунглів, де сильний пожирає слабшого", - сказав Хаддад .

Загострення ситуації в Сирії сталося 21 серпня, коли ряд ЗМІ повідомив про масштабне застосування військами уряду хімічної зброї в околицях Дамаску, коаліція національної опозиції Сирії стверджує, що кількість жертв становить близько 1,3 тисячі осіб. Сирійські власті відкинули звинувачення. Після цього на Заході відкрито заговорили про можливе втручання в сирійський конфлікт.

Минулого тижня Обама заявив, що прийняв рішення про необхідність вжити військові дії проти режиму в Сирії, а пізніше офіційно вніс на розгляд законодавців відповідну резолюцію. Як очікується, палата представників і сенат проголосують по резолюції щодо Сирії не раніше 9 вересня.