Експерти у п'ятницю закінчили збір матеріалів, аналіз яких дозволить підтвердити або спростувати повідомлення про застосування хімзброї в Сирії. У суботу експерти, як очікується, покинуть Сирію, а потім відзвітують перед генсеком ООН про результати своєї роботи. Пан Гі Мун, у свою чергу, оприлюднить звіт перед членами Радбезу, передає агентство Рейтер з посиланням на дипломатичні джерела.

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Про це повідомляє РІА Новости.

Раніше офіційний представник генсека ООН Мартін Несіркі підкреслював, що експерти зможуть надати лише попередній звіт. Зробити висновок про те, чи застосовувалося хімзброю в Сирії, можна буде тільки після проведення лабораторних аналізів зібраного експертами матеріалу.

Раніше держсекретар США Джон Керрі заявив, що американська розвідка має докази того, що уряд Сирії 21 серпня застосував хімічну зброю проти власних громадян.

За даними США, в результаті атаки 21 серпня в передмістях Дамаска загинули щонайменше 1429 осіб, у тому числі 429 дітей. Більше того, як зазначив Керрі, відомо, що це не єдиний випадок, коли сирійський уряд застосовував хімічну зброю.

В даний час на території Сирії працює комісія ООН, яка прибула туди, щоб перевірити дані про застосування такої зброї. Очікується, що доповідь за результатами роботи комісії буде опублікована після 31 серпня.