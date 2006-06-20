”Коронація слова” дає по дві премії в одні руки

16 червня у Києві відбулася урочиста церемонія оголошення лауреатів та переможців шостого Всеукраїнського конкурсу романів, кіносценаріїв і п’єс «Коронація слова».

Як повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН координатор конкурсу Тарас ФЕДЮК, під час оголошення переможців у номінації «Роман» сталася унікальна подія: першу і другу премію отримав один і той самий автор Андрій КОКОТЮХА за романи «Темна вода» і «Зоопарк або Діти до 16-ти». Третю премію здобув Роман КОСТЕНКО за роман «Міф».

У номінації “Кіносценарії” першу премію отримав Ігор НЕГРЕСКО «Вечірняя». Друга премія - в Ігорю КОЗИРА «Не бити свого Президента». Третю премію отримав у цій номінації Валентин ТАРАСОВ за кіносценарій «Бранець».

У номінації «П’єса» першу премію було присуджено Сергію КИСЕЛЬОВУ та Андрію РУШКОВСЬКОМУ за «Європейський годинник». Друге місце посіла Лариса ДІДЕНКО за п’єсу «Стежечка Святого Миколая». Третю премію отримав Артем ВИШНЕВСЬКИЙ за п’єсу «Про потяг, валізи, мотлох та дещо більше».