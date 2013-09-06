Amnesty International обурена позицією України щодо секс-меншин

"Влада України не може вибирати, хто з громадян повинен бути захищений від дискримінації, а хто - ні. Замість цього, вона повинна поважати свої зобов'язання розробити правову базу для боротьби з гомофобією, а ЄС, у свою чергу, вимагати виконання цих зобов'язань" , - сказала Тетяна Мазур, директор представництва Amnesty International Україна.

Про це сказано в заяві Amnesty International, опублікованій на сайті організації.

Так, у четвер Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська та кілька депутатів Верховної Ради зробили оголошення про таку поїздку до Брюсселя, метою якої є переконати Європейську комісію звільнити Україну від зобов'язань прийняти зміни до антидискримінаційного законодавства.

"Це оголошення Омбудсмена та інших парламентаріїв суперечить заяві української сторони на зустрічі з питань Угоди про асоціацію між ЄС і Україною в червні, під час якої Україна підтвердила своє прагнення розробити правову базу для захисту меншин від дискримінації" , - сказано в заяві.

Згідно з повідомленням, поширена соціальна дискримінація в суспільстві та насильство, з яким стикаються лесбіянки, геї, бісексуали і трансгендерні люди в Україні, вказують на критичну необхідність дієвого антидискримінаційного закону.

"У цей критичний момент для майбутнього України, політичні лідери повинні показати силу характеру і взяти на себе дійсно лідерську роль у процесі змін в суспільних настроях і просування універсальності прав людини" , - сказала Мазур.

"Замість цього, вони поступаються тим, хто пропагує ненависть, показуючи, що вони бояться стати на захист сексуальних меншин" , - додала вона.

Організація, зокрема, стурбована тим, що флагманська установа з прав людини в Україні - парламентський Уповноважений з прав людини є центральною фігурою у спробі позбавити сексуальні меншини захисту закону.