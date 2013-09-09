Жесть, честь та етно-рок на Міжнародному чемпіонаті з історичного бою «Зов героїв ІІ»

14-15 вересня у «Парку Київська Русь» відбудеться грандіозний спортивно-історичний захід – Міжнародний чемпіонат з історичного бою «Зов героїв ІІ». Більше ніж 400 найсильніших бійців з України, Росії, Білорусі, Ізраїлю та інших країн продемонструють свою силу, сміливість, лицарську честь. Помірятися силами на ристалищі Древнього Києва зберуться спортсмени більш ніж 40 команд, серед яких представники національних збірних з історичного бою, переможці та учасники міжнародних чемпіонатів, найбільш титуловані бійці світу.

Програма Чемпіонату буде надзвичайно насиченою. Окрім запеклих поєдинків та відчайдушних групових боїв відбудеться також видовищна масова битва «стінка на стінку», під час якої будуть задіяні піші та кінні воїни, а також середньовічна облогова техніка – требуше. Увечері – динамічні і напружені професійні бої, виступи музичних етно-рок колективів, вогняне шоу та святковий феєрверк.

«Парк Київська Русь» – Центр культури та історії Древньої Русі – розташований у с. Копачів Обухівського району Київської області.

Дістатися можна маршрутками, які ходять щогодини від станції м. Видубичі, або власним транспортом.

Ціна вхідного квитка – 100 грн, для пенсіонерів – 50 грн, діти дошкільного віку та школярі відвідують Парк безкоштовно.

Акція для студентів – 30% знижка на вхід.

Деталі на сайті: http://www.parkkyivrus.com/

Для журналістів буде організовано прес-тур 14 вересня. За детальною інформацією і з питань акредитації звертатись 044 461 99 37, 099 743 80 26, 067 263 30 24, odzenenko@gradkiya.com Оксана Дзененко.