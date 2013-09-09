Тюремники дозволили Тимошенко побачитися з тіткою та сестрою

"Сьогодні, 9 вересня, в рамках чинного законодавства керівництвом Качанівської виправної колонії (№ 54) надано дозвіл засудженій Тимошенко на короткострокове побачення її з родичами (тіткою та двоюрідною сестрою). Побачення тривало чотири години", - повідомляє прес-служба державної пенітенціарної служби України.

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"Будь-яких скарг, претензій чи заяв ні від самої засудженої, ні від її гостей на адресу адміністрації установи не надходило”, - сказано у повідомленні.

Довідка УНІАН. Тимошенко в жовтні 2011 року було засуджено до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів з Росією у 2009 році. З кінця грудня 2011 року вона відбуває термін у Качанівській колонії в Харкові. З травня 2012 року через погіршення здоров’я Тимошенко перебуває на лікуванні в лікарні «Укрзалізниці» у Харкові.