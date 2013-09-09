Україна обігнала Росію та Польщу за рівнем розвитку залізничної інфраструктури

Про це повідомила прес-служба «Укрзалізниці», посилаючись на результати Звіту про глобальну конкурентоспроможність, який щорічно готує Всесвітній економічний форум.

«За критерієм оцінки залізничної інфраструктури Україна значно випередила своїх сусідів Росію (31-ше місце) і Польщу (70-те місце), - сказано в повідомленні.

При цьому прес-служба уточнила, що цього року Україна поліпшила свої результати, оскільки в минулому 2012 зайняла тільки 27-ме місце в категорії залізничної інфраструктури.

У повідомленні також сказано, що залізнична інфраструктура України за загальним рівнем розвитку посідає 70-те місце, портова інфраструктура - 94-те, повітряна - 105-те, рівень доріг - 144 -те.

Як повідомляв УНІАН, Державна адміністрація залізничного транспорту України «Укрзалізниця» зайняла 21-ше місце в щорічному рейтингу ТОП-500 найбільших компаній Центральної та Східної Європи, який склала аудиторська компанія «Делойт» у 2012 році. Крім того, «Укрзалізниця» посіла друге місце в рейтингу ТОП -3 провідних компаній в галузі «Споживчий сектор і транспорт» країн Центральної та Східної Європи.

Довідка УНІАН . Всесвітній економічний форум ( ВЕФ) - швейцарська неурядова організація, створена в 1971 році з метою вирішення найбільш гострих світових проблем.

Звіт про глобальну конкурентоспроможність (The Global Competitiveness Report ) є щорічною доповіддю Всесвітнього економічного форуму ( World Economic Forum ). Першу доповідь було опубліковано в 1979 році. З 2004 року Звіт про глобальну конкурентоспроможність ранжує країни на основі « Глобального індексу конкурентоспроможності». Індекс конкурентоспроможності оцінює здатність країн забезпечити високий рівень добробуту своїх громадян.